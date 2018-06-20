На ЧМ-2018 оштрафовали украинского болельщика

20.06.2018 13:15

Московский суд оштрафовал украинского болельщика, нарушившего правила поведения зрителей во время матча-открытия чемпионата мира-2018 между Россией и Саудовской Аравией (5:0), сообщает XSPORT.ua.

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова рассказала о произошедшем: «Гражданин Украины Кравченко С.В. признан виновным в административном правонарушении, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере семи тысяч рублей».

В СМИ сообщается, что болельщик наказан за «появление на поле». Сам Кравченко свою вину признал. Помимо штрафа фанату запретили посещать официальные спортивные мероприятия в течение шести месяцев.