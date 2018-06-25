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Сборная Германии поплатилась за эмоции
25.06.2018 15:35
FIFA открыла дисциплинарное дело в отношении двух представителей сборной Германии – менеджера Немецкого футбольного союза Георга Бехлау и пресс-секретаря команды Ульриха Фойгта, сообщает XSPORT.ua.
Бехлау и Фойгт причастны к инциденту, который случился в концовке матча Германия – Швеция (2:1). После победного гола Тони Крооса в добавленное время они побежали к скамейке соперников, бурно жестикулировали и саркастически аплодировали в адрес шведов, что спровоцировало небольшое столкновение.
Позже Немецкий футбольный союз, а также Бехлау и Фойгт лично принесли извинения скандинавам.
Теги: Германия, ФИФА, Чемпионат мира по футболу, наказание
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