Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Стали известны все участники плей-офф ЧМ-2018

29.06.2018 09:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стали известны все участники плей-офф ЧМ-2018

28 июня завершился групповой этап финальной части чемпионата мира по футболу-2018. Из 32 определились 16 команд, которые продолжат борьбу за главный футбольный трофей, сообщает xsport.ua.
В рамках 1/8 финала победители восьми групп сыграют с командами, которые заняли вторые места в других квартетах:
30 июня, суббота
17:00 Франция – Аргентина, Казань
21:00 Уругвай – Португалия, Сочи
1 июля, воскресенье
17:00 Испания – Россия, Москва («Лужники»)
21:00 Хорватия – Дания, Нижний Новгород
2 июля, понедельник
17:00 Бразилия – Мексика, Самара
21:00 Бельгия – Япония, Ростов-на-Дону
3 июля, вторник
17:00 Швеция – Швейцария, Санкт-Петербург
21:00 Колумбия – Англия, Москва («Спартак»)



Теги: Чемпионат мира по футболу, участники, плей-офф
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх