Последние новости раздела
- Стали известны все участники плей-офф ЧМ-201809:25
- УЕФА "амнистировала" пиво12:25
- Определились первые пары плей-офф ЧМ-201810:20
- Сборная Германии поплатилась за эмоции15:35
- Срна официально заявил, что покидает «Шахтер»20:15
- Хорватия сенсационно обыграла Аргентину со счетом 3:008:30
- Роналду установил исторический рекорд15:05
- На ЧМ-2018 оштрафовали украинского болельщика13:15
- Кот-предсказатель из Эрмитажа назвал победителя матча Россия - Египет14:20
- ЧМ-2018: Уругваю победу над Египтом принес гол Хименеса на 90-й минуте21:28
Стали известны все участники плей-офф ЧМ-2018
29.06.2018 09:25
28 июня завершился групповой этап финальной части чемпионата мира по футболу-2018. Из 32 определились 16 команд, которые продолжат борьбу за главный футбольный трофей, сообщает xsport.ua.
В рамках 1/8 финала победители восьми групп сыграют с командами, которые заняли вторые места в других квартетах:
30 июня, суббота
17:00 Франция – Аргентина, Казань
21:00 Уругвай – Португалия, Сочи
1 июля, воскресенье
17:00 Испания – Россия, Москва («Лужники»)
21:00 Хорватия – Дания, Нижний Новгород
2 июля, понедельник
17:00 Бразилия – Мексика, Самара
21:00 Бельгия – Япония, Ростов-на-Дону
3 июля, вторник
17:00 Швеция – Швейцария, Санкт-Петербург
21:00 Колумбия – Англия, Москва («Спартак»)
Теги: Чемпионат мира по футболу, участники, плей-офф
Читайте также:
- Определились первые пары плей-офф ЧМ-2018
- В Турции участников переворота хоронят на "кладбище предателей"
- Стали известны все участники чемпионата мира по футболу в России
- Президент России: "Советов Януковичу я давать не собираюсь. И денег тоже"
- Российские СМИ пишут, что в Украине мог случиться государственный переворот
- Мотив "переворота" в "ЛНР" - борьба за финансовые потоки и "контрабас", - СМИ
- Захарченко рассказал, с кем из Украины он готов сесть за «стол переговоров»09:45
- Главарь «ДНР» анонсировал введение «военного положения» в Украине07:55
- Захарченко сделал официальное заявление по наступлению ВСУ07:15
- Полиция переоборудует блокпосты в Донецкой области22:35
- Бойцы ООС отомстили оккупанту за гибель 3 побратимов - под Горловкой коптит вражеский "Урал" с боевиками21:52
- «Разрешение на ответку есть»: бойцы ВСУ сделали важное заявление20:58
- Боевики усилили разведку БПЛА украинских позиций20:13
- Боевики обстреляли позиции ВСУ в районе шахты «Южной»: двое погибших18:59
- Месть ВСУ: стало известно о больших потерях у боевиков на Донбассе18:12
- Партизаны расклеили в центре Донецка патриотичные листовки17:29
- В Германии изобрели "подушку безопасности" для смартфона (ВИДЕО)09:55
- Захарченко рассказал, с кем из Украины он готов сесть за «стол переговоров»09:45
- Ученые назвали самые опасные кастрюли и сковороды09:35
- Стали известны все участники плей-офф ЧМ-201809:25
- Эти продукты могут избавить от целлюлита09:17
- «Она сидеть не будет, это уже ясно, только отомстить самим»: Зайцеву заметили гуляющей у клиники в Харькове09:00
- Как мстит каждый знак Зодиака08:47
- Бич украинского общества: в Украине рассказали о самой страшной вредной привычке08:30
- Ухудшение погоды: в Украине объявлено штормовое предупреждение08:15
- Парубий и Волкер встретились в США: стало известо, что обсуждали08:10
- Ученые назвали самые опасные кастрюли и сковороды09:35
- Эти продукты могут избавить от целлюлита09:17
- Как мстит каждый знак Зодиака08:47
- Бич украинского общества: в Украине рассказали о самой страшной вредной привычке08:30
- Концы в воду: чем для украинцев опасны еврономера22:14
- 10 событий в жизни, которые сулят скорую прибыль19:48
- Эксперт рассказал, почему переселенцев лишают выплат19:22
- Астрологи назвали три знака зодиака, способных изменить мир18:34
- Невыплаты пенсий в июне: Еще не понятно – это новая волна, или продолжение старой17:48
- Долги по пенсиям переселенцам зависли надолго16:30
- Боевики пошли на штурм ВСУ под Катериновкой: СМИ узнали о тяжелом бое за стратегическую высоту. ВИДЕО
- Стало известно, кто должен платить пенсии жителям неподконтрольного Донбасса
- Соловьев во время эфира вышел из себя и пригрозил Украине: "Не отведете на Донбассе ВСУ - потеряете все"
- Жители Шахтерска и Тореза напуганы сильными взрывами. В домах вылетали рамы
- Донбасс и Крым уже забыты: названы места, где Россия в скором времени проявит агрессию
- Уже не в Москве: в СМИ попала информация о том, куда Кремль отправил Плотницкого "отбывать ссылку"
- В «ДНР» прибудут 20 тысяч добровольцев
- "Ключ ко всему фронту", - ВСУ берут Горловку в полукольцо
- ГУР МОУ: Боевики ввели новые запреты для медиков ОРДО
- Путин назвал свои условия прекращения агрессии РФ в Украине