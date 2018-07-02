Украинский пловец "случайно" установил новый мировой рекорд

02.07.2018 13:15

Украинский пловец Андрей Говоров побил мировой рекорд на 50-метровке баттерфляем, сообщает ТСН.

Говоров преодолел дистанцию за 22,27 секунды на престижном турнире SEVEN HILLS в Риме. Таким образом, наш пловец превзошел предыдущее достижение испанца Рафаэля Муньоса на 16 сотых.

При этом украинец признался, что сейчас не работает над этим стилем в тренировочном процессе, а стартовал на этой дистанции для разминки.

"Если честно, то все эти годы я в основном тренирую свободный стиль. Плавать баттерфляем так мне дано от природы", - прокомментировал Андрей.