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Стали известны все участники 1/4 финала Чемпионата мира-2018 по футболу
04.07.2018 08:25
3 июля завершились последнии матчи 1/8 финала чемпионата мира. Восемь команд-неудачниц покинули турнир, еще столько же сформировали четвертьфинальные пары Мундиаля в России, сообщает XSPORT.ua,.
В рамках 1/4-й финала была сформирована такая сетка:
6 июля, пятница
17:00 Уругвай — Франция, Нижний Новгород
21:00 Бразилия — Бельгия, Казань
7 июля, суббота
17:00 Швеция — Англия, Самара
21:00 Россия — Хорватия, Сочи
Теги: Россия, Чемпионат мира по футболу, участники
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