Последние новости раздела
- Букмекеры назвали фаворита матча Уругвай – Франция12:15
- Стали известны все участники 1/4 финала Чемпионата мира-2018 по футболу08:25
- Беглый Янукович "засветился" на матче Россия — Испания13:15
- Украинский пловец "случайно" установил новый мировой рекорд13:15
- Стали известны все участники плей-офф ЧМ-201809:25
- УЕФА "амнистировала" пиво12:25
- Определились первые пары плей-офф ЧМ-201810:20
- Сборная Германии поплатилась за эмоции15:35
- Срна официально заявил, что покидает «Шахтер»20:15
- Хорватия сенсационно обыграла Аргентину со счетом 3:008:30
Букмекеры назвали фаворита матча Уругвай – Франция
06.07.2018 12:15
Сегодня сборные Франции и Уругвая в матче четвертьфинала разыграют одну из путевок в полуфинал Чемпионата мира, сообщает Телеканал новостей «24».
Из-за потери Уругваем одной из своих главных ударных сил – форварда Эдисона Кавани, больше шансов на проход именно у европейцев. В этом четвертьфинале фаворитом матча выступает сборная Франции.
William Hill коэффициент на победу французов выставил 1,95. В то время как на Уругвай – 4,50. Ничья в матче – 3,10.
В PariMatch несколько выше коэффициенты на этот матч: победа Уругвая – 4,60, победа Франции – 2,01. Ничья в матче в основное время – 3,20.
"Фаворит" коэффициент на победу Франции выставил на уровне 1,99. На Уругвай – 4,50. Ничья в основное время – 3,30.
Теги: Франция, Уругвай, прогноз, Чемпионат мира по футболу
Читайте также:
- В Луганске продают поддельные украинские продукты12:00
- Переселенцы получили налоговую скидку на жилье от Верховной Рады11:10
- Переселенцам, живущим в Мариуполе, на заметку: проверки ВПЛ отменены судом10:42
- Оккупационный «мэр» Горловки Приходько обозвал мэра Бахмута «настоящим патриотом «ДНР»09:20
- Должники по комуслугам в ОРДО могут остаться без жилья07:15
- Ловушка сработала: бойцы ООС серьезно "потрепали" ДРГ врага под Горловкой - есть пленный и потери22:28
- Через Новоазовск прекращено движение со стороны РФ21:59
- "У Тимошенко богатая фантазия", - Захарченко о переговорах между "властями" "Л/ДНР" и Порошенко20:58
- Пересечение линии разграничения: Что делать, если пропал человек20:01
- В Кабмине уверяют, что за полгода выплатили переселенцам больше пенсий, чем за весь 2017-й19:30
- Для водителей на евробляхах наступит ад: без авто, но со штрафом12:17
- Букмекеры назвали фаворита матча Уругвай – Франция12:15
- В Луганске продают поддельные украинские продукты12:00
- В Украине запретили важный препарат для женщин11:42
- На Ровенском полигоне прогремел взрыв: 3 погибших, 9 раненых11:28
- Переселенцы получили налоговую скидку на жилье от Верховной Рады11:10
- В Украине поступил в продажу обновленный мобильник Нео из "Матрицы"10:55
- Переселенцам, живущим в Мариуполе, на заметку: проверки ВПЛ отменены судом10:42
- В Таиланде скончался дайвер, занимавшийся спасением группы детей10:28
- Украинцев ждут новые штрафы за парковку: где нельзя оставлять машину10:10
- Украинцев намерены «колоть» принудительно: кого ждет неприятная процедура09:05
- Медики рассказали, кому нельзя делать татуировки08:48
- Кому придется возвращать субсидию?21:25
- Пенсия для переселенцев: как пенсионерам оформить или восстановить выплаты?20:31
- Почему каждому нужно иметь друга Овна: 10 неоспоримых причин22:38
- Сонце покращить здоров'я мозку22:10
- В Украине утвердили новый календарь прививок21:35
- Родовые дефекты будут исправлять еще до зачатия21:15
- Врачи рассказали, как семечки могут навредить здоровью18:56
- Эксперты подсказали, как преодолеть тягу к сладостям15:20
- РосСМИ «слили» фото с передовых позиций боевиков
- Путин готовит для Украины ловушку на Донбассе
- Захарченко захотелось много денег: названа истинная причина сокращения "комендантского часа" в "ДНР"
- На Донбассе грядет масштабное наступление, террористы подготовили страшный удар
- Путина ждет сюрприз: журналист рассказал, что ожидает освобожденное Золотое-4 на Донбассе
- Названы действительные причины, по которым Россия никогда не отпустит Донбасс
- «Заморозили» или приостановили? Когда переселенцы получат пенсию за прошлые годы
- Глава Донецкой ОВГА пообещал провести праздник освобождения в Донецке
- Встреча Путина и Трампа: Крым и Донбасс ждет судьбоносное решение
- Спецоперация ВСУ на Донбассе: силы ООС заняли новые высоты - боевики отрезаны новыми опорными пунктами