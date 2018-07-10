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ФФУ отреагировала на скандал с Вукоевичем

10.07.2018 14:30
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ФФУ отреагировала на скандал с Вукоевичем

Федерация футбола Украины решила возместить штраф, наложенный на бывшего члена хорватского тренерского штаба Огнена Вукоевича и предложить ему должность в ФФУ, сообщает Укринформ.
Об этом журналистам в кулуарах Верховной рады сказал президент Федерации футбола Украины, народный депутат Андрей Павелко. В Раду во вторник он пришел в футболке сборной Хорватии.
"Мы решили компенсировать Вукоевичу штраф, наложенный на него, и предложить ему работу в ФФУ... Сейчас ожидаем последних переговоров, чтобы решить вопрос относительно будущего трудоустройства Огнена Вукоевича, и мы с удовольствием примем этого специалиста. Он украинец с хорватским сердцем. Те годы, которые он провел в Украине в рядах легендарного клуба "Динамо"- Киев, помогут в сотрудничестве", - отметил Павелко.
На вопрос, какую именно должность ФФУ готова предложить Вукоевичу, Павелко отметил, что она будет касаться тренерской деятельности и "контроля за выступлениями украинских игроков в других странах".
В то же время Павелко возразил, что в лозунге "Слава Украине!" уместно рассматривать политический подтекст".
"Это проявление обычного уважения к стране, благодаря которой ты получил футбольное мастерство, - и это благодарность за те годы. Никакой политики в этом лозунге я не вижу. На ближайшем заседании Дисциплинарного комитета ФИФА, которое состоится уже не в России, а в Цюрихе (Швейцария), я буду поднимать этот вопрос. Ведь на будущее это очень негативный месседж для ФИФА - принятие подобных решений (относительно освобождения Вукоевича от должности ассистента тренера Федерации футбола Хорватии – ред.), и это очень опасная практика по прецидентости. Мы будем настаивать на отмене этого решения", - уточнил Павелко.



Теги: скандал, Чемпионат мира по футболу, ФФУ, Огнен Вукоевич
 
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