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Определился первый финалист ЧМ-2018
Франция и Бельгия в очном противостоянии определили имя первого финалиста чемпионата мира по футболу, который проходит в России, передает УНН.
Бельгия несмотря на лучший процент владения в течение всего матча (60:40) не смогла пробиться в решающую стадию соревнований.
Героем баталии стал защитник каталонской “Барселоны” Самуэль Умтити. Закрученная подача с углового от Гризманна на 51 минуте нашла голову защитника, который не оставил шансов вратарю бельгийцев — 1:0. Кроме того кипер Куртуа еще несколько раз выручал свой коллектив от второго пропущенного мяча.
Примечательно, что в полуфиналах в 1982-м и 1998-м за французов тоже забивали защитники. Это были Мариус Трезор и Лилиан Тюрам.
Стоит отметить, что “трехцветные” в третий раз пробились в финал Мундиаля. В 1998-м они стали триумфаторами, а в 2006-м уступили в серии пенальти Испании.
Добавим также, противником команды Дидье Дешама по финалу станет победитель пары Англия — Хорватия.
Теги: Франция, Чемпионат мира по футболу, финал
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