Глава ФИФА рассыпался в комплиментах России

13.07.2018 15:22

Чемпионат мира 2018-го года стал лучшим за все время проведения турнира, — так считает президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино, сообщает Эхо Москвы.

«Пару лет назад я говорил, что ФИФА проведет в России лучший чемпионат мира. Теперь я убедился в этом ещё сильнее», — сказал он журналистам.

Чемпионат мира по футболу в России завершается в это воскресенье. В финальном матче сыграют команды Франции и Хорватии.