Последние новости раздела
- Глава ФИФА рассыпался в комплиментах России15:22
- Хорватия впервые в истории вышла в финал Чемпионата мира по футболу (ВИДЕО)08:45
- Определился первый финалист ЧМ-201809:00
- ФФУ отреагировала на скандал с Вукоевичем14:30
- Огнена Вукоевича наказали "за Украину"16:30
- ЧМ-2018: Бабченко издевательски сожалеет о проигрыше сборной РФ хорватам08:41
- В Киеве осенью пройдет бой Виталия Кличко с Ленноксом Льюисом18:10
- Букмекеры назвали фаворита матча Уругвай – Франция12:15
- Стали известны все участники 1/4 финала Чемпионата мира-2018 по футболу08:25
- Беглый Янукович "засветился" на матче Россия — Испания13:15
Глава ФИФА рассыпался в комплиментах России
13.07.2018 15:22
Чемпионат мира 2018-го года стал лучшим за все время проведения турнира, — так считает президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино, сообщает Эхо Москвы.
«Пару лет назад я говорил, что ФИФА проведет в России лучший чемпионат мира. Теперь я убедился в этом ещё сильнее», — сказал он журналистам.
Чемпионат мира по футболу в России завершается в это воскресенье. В финальном матче сыграют команды Франции и Хорватии.
Теги: ФИФА, Чемпионат мира по футболу, комплимент
Читайте также:
- Есть немалые шансы, что война на Донбассе закончится быстро, - Наев14:28
- Еще немного и будет крах: Цимбалюк предрек «ЛДНР» скорую смерть14:03
- Подростки-переселенцы из Донбасса получают украинский паспорт с «сюрпризом»13:11
- Командующий ООС дал неожиданный прогноз по окончанию войны в Донбассе11:50
- Обновленный блокпост под Горловкой: огромные лужи и «черные ноги»10:30
- Прилепин признался, почему ему пришлось покинуть «ДНР»09:50
- В центре Мариуполя нашли артснаряд времен Великой Отечественной войны09:17
- Конфликт между «правительством «ДНР» и Кремлем: фигура Захарченко по угрозой07:46
- "Перемирие" на Донбассе: двое украинских военных получили ранения22:31
- Переселенцы из Крыма и Донбасса могут спать спокойно: суд признал незаконными проверки по месту жительства22:06
- Глава ФИФА рассыпался в комплиментах России15:22
- В центре Киева подрались министр и нардеп15:16
- Протестующим шахтерам сообщили приятную новость15:00
- Появились первые кадры "чернопятничного" солнечного затмения14:45
- Есть немалые шансы, что война на Донбассе закончится быстро, - Наев14:28
- Ананаси лікують опіки14:16
- Еще немного и будет крах: Цимбалюк предрек «ЛДНР» скорую смерть14:03
- Украину накроет дождями с градом и шквалами13:49
- Гройсман о цене на газ: Мы ищем компромиссные варианты с МВФ. Но что такое невозможность обслуживать внешние долги? 13:37
- Подростки-переселенцы из Донбасса получают украинский паспорт с «сюрпризом»13:11
- Как реагируют на обиду женские знаки Зодиака11:35
- Как есть дыни и арбузы без риска отравления09:35
- Что делать, если потеют ноги09:00
- Нехватка солнечных дней сводит человека с ума08:00
- Названы опасные симптомы женских болезней13:27
- Проверки переселенцев на дому отменены? Вы это серьезно?13:04
- Слабоумие обеспечено: ученые назвали самый опасный напиток в мире12:41
- МВФ поможет Украине, когда доллар будет по 60 грн – экономист. ВИДЕО12:22
- "Половины лета нет": Традиции, обычаи и приметы Дня апостолов Петра и Павла08:34
- Представлен новый метод борьбы с бессонницей22:35
- «Отставка Порошенко и правительства»: в Кремле выдвинули ультиматум Киеву для «возврата» ОРДЛО в состав Украины
- "Будет очень весело", - в Донецке рассказали, зачем на самом деле Захарченко сократил в "ДНР" комендантский час
- Захарченко сильно разозлил Кремль - Москва от главаря "ДНР" потребовала немедленно выполнить срочный "указ"
- В «ДНР» вводят ограничение на покупку продуктов
- Петра и Павла 2018: что ни в коем случае нельзя делать
- Безлер после поездки на Донбасс не может прийти в себя: "Это крах. Захарченко все угробил. В "ДНР" катастрофа"
- «Обманутые и уставшие» жители Донецка написали свою версию «гимна ДНР»
- Стало известно, когда Путин выведет часть российских войск с Донбасса
- Осенью украинцев ждет встряска: как сохранить свои сбережения
- "Перемирие" скоро "погаснет" окончательно. На Донбассе у "ДНР" появился "русский ответ Джавелинам"