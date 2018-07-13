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Глава ФИФА рассыпался в комплиментах России

13.07.2018 15:22
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Глава ФИФА рассыпался в комплиментах России

Чемпионат мира 2018-го года стал лучшим за все время проведения турнира, — так считает президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино, сообщает Эхо Москвы.  
«Пару лет назад я говорил, что ФИФА проведет в России лучший чемпионат мира. Теперь я убедился в этом ещё сильнее», — сказал он журналистам.
Чемпионат мира по футболу в России завершается в это воскресенье. В финальном матче сыграют команды Франции и Хорватии.



Теги: ФИФА, Чемпионат мира по футболу, комплимент
 
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