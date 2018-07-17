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Сегодня юношеская сборная Украины стартует на Евро-2018
Юношеская сборная Украины по футболу (U-19, возраст игроков до 19-ти лет) во вторник начинает выступления в финальном турнире Евро-2018, который стартовал в Финляндии, сообщает Укринформ.
В городе Вааса подопечные Александра Петракова в 20.30 встретятся с французами. Немного раньше, в 18.30 прозвучит стартовый свисток арбитра встречи других команд группы В - Турции и Англии, которые сыграют в Сейнайоки, сообщает Укринформ.
Команды группы А свои матчи провели 16 июля. Португалия победила Норвегию - 3:1, а финны уступили итальянцам - 0:1.
20 июля соперником сборной Украины во втором туре группового турнира будет команда Англии, а 23-го - сборная Турции. Оба матча состоятся в Сейнайоки и начнутся в 18.30.
Напомним, что по две лучшие команды из групп А и В продолжат борьбу в полуфиналах, победители которых встретятся в "золотой" игре. Полуфиналы пройдут 26 июля, финал - 29-го (Сейнайоки - 19.30).
По итогам Евро-2018 первые пять команд станут участниками чемпионата мира-2019 (U-20).
Теги: Украина, футбол, Чемпионат Европы, U-19
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