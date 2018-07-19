Киевское "Динамо" презентовало форму от нового спонсора

19.07.2018 09:05

Киевский футбольный клуб "Динамо" в конференц-зале столичного НСК "Олимпийский" презентовал новую форму команды в сезоне-2018/2019, сообщает Укринформ.

Были представлены два комплекта игровой формы "Динамо" от всемирно известнофй фирмы New Balance. Представители клуба и компании New Balance подписали меморандум о сотрудничестве на ближайшие три года.

Впервые киевское "Динамо" сыграет в новом комплекте формы уже в эту субботу, 21 июля, в поединке за Суперкубок Украины против донецкого "Шахтера".