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Киевское "Динамо" презентовало форму от нового спонсора

19.07.2018 09:05
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Киевское "Динамо" презентовало форму от нового спонсора

Киевский футбольный клуб "Динамо" в конференц-зале столичного НСК "Олимпийский" презентовал новую форму команды в сезоне-2018/2019, сообщает Укринформ.
Были представлены два комплекта игровой формы "Динамо" от всемирно известнофй фирмы New Balance. Представители клуба и компании New Balance подписали меморандум о сотрудничестве на ближайшие три года.
Впервые киевское "Динамо" сыграет в новом комплекте формы уже в эту субботу, 21 июля, в поединке за Суперкубок Украины против донецкого "Шахтера".



Теги: спонсор, форма, презентация, ФК "Динамо" Киев
 
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