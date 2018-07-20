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Букмекеры назвали фаворита матча за Суперкубок Украины
20.07.2018 10:10
"Шахтер" имеет больше шансов выиграть Суперкубок Украины, чем "Динамо" – таково мнение букмекерских контор, сообщает ТСН.
На победу "горняков" коэффициент 2.15, динамовцев – 3.20, на ничью ставка 3.30.
Отметим, что в Суперкубке нет овертаймов, если основное время завершится вничью, команды сразу будут бить 11-метровые.
"Шахтер" и "Динамо" будут разыгрывать трофей между собой уже в одиннадцатый раз. Ранее команды побеждали по пять раз. Всего же "Шахтер" является 8-кратным обладателем Суперкубка Украиниы, "Динамо" - 6-кратным.
Встреча пройдет на 34-тысячном одесском стадионе "Черноморец" 21 июня, начало - в 21.00.
Теги: футбол, прогноз, букмекер, Суперкубок Украины
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