Букмекеры назвали фаворита матча за Суперкубок Украины

20.07.2018 10:10

"Шахтер" имеет больше шансов выиграть Суперкубок Украины, чем "Динамо" – таково мнение букмекерских контор, сообщает ТСН.

На победу "горняков" коэффициент 2.15, динамовцев – 3.20, на ничью ставка 3.30.

Отметим, что в Суперкубке нет овертаймов, если основное время завершится вничью, команды сразу будут бить 11-метровые.

"Шахтер" и "Динамо" будут разыгрывать трофей между собой уже в одиннадцатый раз. Ранее команды побеждали по пять раз. Всего же "Шахтер" является 8-кратным обладателем Суперкубка Украиниы, "Динамо" - 6-кратным.

Встреча пройдет на 34-тысячном одесском стадионе "Черноморец" 21 июня, начало - в 21.00.