Усик триумфально вернулся на родину после после боя с Гассиевым (ВИДЕО)

23.07.2018 09:10

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО)с командой прибыл в Украину после финала Всемирной суперсерии бокса (WBSS), сообщает XSPORT.ua.

Украинец прилетел в 00.10 рейсом из Минска в терминал А в киевском аэропорту «Жуляны».

Напомним, что Усик стал победителем Всемирной суперсерии бокса (WBSS). В финале, который проходил в Москве, он единогласным решением судей выиграл у россиянина Мурата Гассиева (26-1, 19 КО).