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Усик триумфально вернулся на родину после после боя с Гассиевым (ВИДЕО)

23.07.2018 09:10
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Усик триумфально вернулся на родину после после боя с Гассиевым (ВИДЕО)

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО)с командой прибыл в Украину после финала Всемирной суперсерии бокса (WBSS), сообщает XSPORT.ua.
Украинец прилетел в 00.10 рейсом из Минска в терминал А в киевском аэропорту «Жуляны».
Напомним, что Усик стал победителем Всемирной суперсерии бокса (WBSS). В финале, который проходил в Москве, он единогласным решением судей выиграл у россиянина Мурата Гассиева (26-1, 19 КО).



Теги: Киев, встреча, Александр Усик
 
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