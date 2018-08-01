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"Манчестер Юнайтед" оштрафовал нападающего на четверть миллиона за поездку на рождение ребенка
Мартиаль уехал в Париж в связи с рождением ребенка и пропустил уже восемь дней.
"Манчестер Юнайтед" оштрафовал форварда Антони Мартиаля на 250 тысяч долларов за самовольный отъезд из лагеря команды, сообщает The Sun. Француз покинул тур, который клуб проводит в США и не тренируется уже на протяжении 8 дней.
Он улетел в Париж в связи с рождением ребенка. Однако до сих пор 22-летний игрок не вернулся в команду, несмотря на требование главного тренера Жозе Моуринью. Португальский специалист, общаясь на пресс-конференции с журналистами, переадресовал вопрос о сроках возвращения француза пресс-атташе клуба, а потом добавил: "Я не знаю".
По информации английской прессы, наставник "Красных дьяволов" хочет расстаться с игроком.
Сегодня в Майами состоялся матч в рамках Международного кубка чемпионов между "Реалом" и "Манчестер Юнайтед". В составе испанского клуба дебютировал украинец Андрей Лунин. Наш вратарь вышел на второй тайм и отстоял на ноль, но это не помогло его команде.
А в первом матче на турнире в составе "Манчестер Юнайтед" дебютировал экс-игрок "Шахтера" Фред. Бразилец появился на поле во втором тайме и не помог команде уйти от разгромного поражения от "Ливерпуля".
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, штраф, Манчестер, поездка, миллион
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