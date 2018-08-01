Украина может потерять абсолютного чемпиона после предоставления Томоса УПЦ

01.08.2018 17:05

Абсолютный чемпиона мира, украинский чемпион Александр Усик уже неоднократно дал понять, что он еще с детства глубоко набожный человек, при чем вера его ассоциируется напрямую только с Московским Патриархатом.

Таких людей в Украине немало, немало из них очень известные и талантливые люди. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский общественный деятель, блогер Юрий Тыщук.



Он отмечает, что сегодня кричит о своей каноничности, именно громче всех кричит, хоть и не является каноническим, Московский Патриархат. Исторические подробности, которые опровергают этот миф являются сложными и запутанными и не все их могут понять. Еще совсем недавно, особенно во времена Януковича, подрывной деятельности МП способствовала власть. После получения Томоса Вселенского Патриарха появится автокефальная Украинская православная церковь с явной и очевидной каноничностью. Миф о каноничности Московского Патриархата на территории Украины развеется. Нет никаких сомнений в том, что агрессивная часть МП, управляемая государством-агрессором, которая сопротивляется украинскому развитию сейчас, будет вести подрывную деятельность и после.



По словам Тыщука, священнослужители, верные МП разделятся. Некоторая часть примкнет к каноническому автокефальному украинскому православию. Некоторая часть – по разным причинам останется под руководством враждебных Украине сил. Кто-то отойдет вообще, расстроенный «любовию братьев во Христе», которая больше похожа на адскую ненависть и желание доминировать. И вот здесь возникает вопрос: по какую сторону будет Усик и другие с подобным мировоззрением? Юрий Тыщук пишет, что есть вера, что он останется с Украиной. Этого можно достичь только мудростью, которая включает наказание злобных, просвет введенных в заблуждение и содействие искренним верующим.