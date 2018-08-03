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Динамо — Шахтер: известно, сколько билетов продано, это очень печально
Матч Динамо – Шахтер пройдет 3 августа на НСК Олимпийский.
Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» 3 августа проведут матч в рамках третьего тура УПЛ. Матч пройдет на НСК «Олимпийский». Начало – 19:00.
Как сообщает официальный сайт «Динамо», на матч продано около 40 тысяч билетов. Отметим, что вместимость стадиона – 70 тыс. человек. Цены на билеты – 50-500 гривен, сообщает Znaj.Sport.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне донецкой команды. Так, букмекеры принимают ставки на победу «горняков» с коэффициентом 2,3, а на киевлян – 2,85. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,2.
Игра запланирована на пятницу, так как Динамо участвует в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, и во вторник им предстоит встреча с чешской «Славией» на выезде.
Прямую трансляцию игры можно посмотреть на телеканале «2+2». Начало матча в 18:50.
Источник : https://politeka.
Теги: Донбасс, билеты, футбол
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