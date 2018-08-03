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На украинской территории зафиксирован планетарный рекорд
Мировой рекорд по парашютному спорту среди женщин установили на аэродроме «Коротич» в Харьковской области. Об этом проинформировали в пресс-службе местного аэроклуба имени В.С. Гризодубовой Общества содействия обороне Украины, передает УНН.
«В свободном падении 57 женщин-скайдайверов собрали большую формацию и дважды ее перестроили, таким образом, показав три фигуры», - такие слова содержатся в данном сообщении.
Авторами планетарного достижения «57-way - 3 points» стали представители 19 стран.
«Международный проект Women on Wings реализовывался следующим образом. Спортсменки на высоте более 5 тысяч метров отделились от трех самолетов. На выброс парашютистов работали два Ан-28 и Л-410. За полторы минуты в свободном падении участницы рекорда собрались в заданную фигуру и дважды ее перестроили в воздухе. Скорость летательных аппаратов на выброске достигала около 170 км/ч», - информируется в пресс-релизе.
Международное достижение Women on Wings зарегистрировано на аэродроме «Коротич» судьями FAI (Международной авиационной федерации). Также международная коллегия арбитров подтвердила установление рекорда мира в категории «Большие формации с перестроением среди женщин».
Источник : https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Харьков, рекорд, аэродром, территория
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