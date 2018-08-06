Утерли нос европейцам и завоевали два "золота" - подробности достижений Украинских пловцов

06.08.2018 09:00

Спортсмены достойно представляют страну на Чемпионате Европы, заполучив там уже семь наград.

В Берлине и Глазго уже пятый день подряд проходят соревнования по водным видам спорта. За эти несколько дней украинские спортсмены сумели заполучить две золотых, четыре серебряных и одну бронзовую медаль. Первым украинцем, который получил "золото" на чемпионате, стал 21-летний житель Ровно Михаил Романчук. Он на целых две секунды обогнал норвежца Хенрика Кристиансена, и одержал победу в заплыве на 400 метра вольным стилем, сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на "Факты". К сожалению, Романчук упустил возможность получить второе золото в заплыве на 1500 метров, отдав победу немцу Флориану Веллбруку, но забрав серебро. Не остались позади и украинские синхронистки. Они идеально выполнили свободную комбинацию, и получили вторую не только на чемпионате, но и в украинской истории золотую медаль в этой квалификации. Кроме того, в технической и свободной программе среди дуэтов, украинские синхронистки одержали серебряные медали. Ранее на чемпионате Европы Ярослава Магучих взяла "золото" и установила рекорд. Также украинские борцы завоевали "золото" и две "бронзы" на чемпионате Европы. Напомним, что украинцы на ЧЕ по каратэ завоевали "золото", "серебро" и "бронзу.

Источник : https://www.dialog.ua/