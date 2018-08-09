Сегодня "Заря" и "Мариуполь" стартуют в Лиге Европы. Когда и где смотреть

09.08.2018 09:05

Футболисты луганской "Зари" и "Мариуполя" проведут в четверг, 9 августа, первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, сообщает Укринформ.

Поединок между "Зарей" и португальской "Брагой" на "Славутич-Арене" в Запорожье в 21.30 покажет телеканал "2+2", а игру "Мариуполя" и французского "Бордо" на стадионе "Черноморец" в Одессе в 20.00 покажет "Футбол 1".

Встречу "Зари" и "Браги" будут обслуживать рефери из Германии во главе с Тобиасом Вельцем. На матч "Мариуполь" - "Бордо" приехала судейская бригада из Хорватии, которую возглавляет Иван Бебек.

Ответные поединки запланированы на 16 августа.