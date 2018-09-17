Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Кенийский марафонец установил мировой рекорд

17.09.2018 10:07
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Кенийский марафонец установил мировой рекорд

Кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге пробежал марафон в Берлине за 2 часа, 1 минуту и 39 секунд, установив новый мировой рекорд, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Своим результатом Кипчоге на 1 минуту 18 секунд превзошел предыдущий мировой рекорд, также поставленный его соотечественником Деннисом Киметто на марафоне в Берлине в 2014 году.
Лучший результат среди женщин показала кенийка Глэдис Чероно, пробежавшая традиционную для марафона дистанцию в 42,195 километра за 2 часа, 18 минут и 11 секунд и выигравшая Берлинский марафон в третий раз подряд.
Элиуд Кипчоге участвует в марафонах в течение многих лет. Кенийский бегун выиграл золотую медаль на марафоне на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, спустя год в апреле он стал победителем марафона в Лондоне.



Теги: Кения, Берлин, рекорд, марафонский бег
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх