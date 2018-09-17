Кенийский марафонец установил мировой рекорд

17.09.2018 10:07

Кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге пробежал марафон в Берлине за 2 часа, 1 минуту и 39 секунд, установив новый мировой рекорд, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Своим результатом Кипчоге на 1 минуту 18 секунд превзошел предыдущий мировой рекорд, также поставленный его соотечественником Деннисом Киметто на марафоне в Берлине в 2014 году.

Лучший результат среди женщин показала кенийка Глэдис Чероно, пробежавшая традиционную для марафона дистанцию в 42,195 километра за 2 часа, 18 минут и 11 секунд и выигравшая Берлинский марафон в третий раз подряд.

Элиуд Кипчоге участвует в марафонах в течение многих лет. Кенийский бегун выиграл золотую медаль на марафоне на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, спустя год в апреле он стал победителем марафона в Лондоне.