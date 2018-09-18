Прогноз букмекеров на матч Шахтер — Хоффенхайм

18.09.2018 10:45

Шахтер в среду, 19 сентября, проведет матч в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором горняки дома на стадионе Металлист сыграют против Хоффенхайма, сообщает ICTV.

По мнению букмекеров фаворитом поединка являются подопечные Паулу Фонсеки. На победу Шахтера принимают ставки с коэффициентом 1.99. Успех немецкой команды оценивают в 3.70. Ничейный результат встречи – 3.80.

В прямой трансляции игру Шахтер — Хоффенхайм на территории Украины покажет телеканал «Футбол 1». Начало встречи в 19.55.