FIFA выбрала лучшего футболиста года

25.09.2018 10:30

Лучшим футболистом года по версии FIFA признан полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич, сообщает XSPORT.ua.

В борьбе за этот приз хорват обошел нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду и форварда «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха.

В прошлом сезоне Модрич в составе «Реала» в третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов, а со сборной Хорватии вперыве в ее истории дошел до финала чемпионата мира.