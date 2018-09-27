Марлос полтора часа раздавал автофграфы в киевском ЦУМе

27.09.2018 14:40

26 сентября в Киеве состоялась автограф-сессия полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Марлоса, сообщает пресс-служба "Шахтера", передает Телеканал новостей «24».

Мероприятие состоялось в столичном ЦУМе. На встречу с Марлосом пришло почти 300 человек. Бразильский украинец более полутора часов раздавал автофграфы и фотографировался со всеми желающими.

Киевляне были готовы стоять в очереди более часа, чтобы получить в свою коллекцию памятную подпись, а также сделать фото с любимым футболистом. Сам Марлос был тронут таким приемом: "У "Шахтера" лучшие болельщики. И сегодня их пришло так много! Спасибо всем, очень тронут. Буду радовать вас забитыми мячами и победами".