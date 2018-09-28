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UEFA выбрала место проведения Евро-2024

28.09.2018 10:15
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UEFA выбрала место проведения Евро-2024

Стали известны подсчеты голосов членов исполкома комитета UEFA на выборах страны-хозяйки Евро-2024, сообщает XSPORT.ua.
За Германию свои голоса отдали 12 членов, тогда как за Турцию – в три раза меньше – 4. Еще один член исполкома воздержался от голосования.
Евро-2024 пройдет в 10 городах Германии. Для немцев это будет второй в истории домашний чемпионат Европы. Ранее страна принимала Евро в 1988-м году.



Теги: футбол, Германия, Чемпионат Европы
 
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