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Лига Европы: «Динамо» и «Ворскла» не удержали победные счета

05.10.2018 11:20
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Лига Европы: «Динамо» и «Ворскла» не удержали победные счета

В четверг, 4 октября, «Динамо» и «Ворскла» сыграли встречи 2-го тура Лиги Европы сезона-2018/19, сообщает Главком.
Полтавская команда дома вела в счете 1:0 в матче с португальским «Спортингом», но дважды пропустила в компенсированное ко второму тайму время и проиграла 1:2. «Бело-синие» выигрывали в Чехии у «Яблонца» 2:0, однако и они впоследствии, пропустив дважды, упустили победу - 2:2. Напомним, что и донецкий «Шахтер» в поединке Лиги чемпионов против «Лиона» вел 2:0, но в итоге сыграл вничью.



Теги: Лига Европы, ФК "Динамо" Киев, ФК "Ворскла"
 
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