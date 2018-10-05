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Лига Европы: «Динамо» и «Ворскла» не удержали победные счета
05.10.2018 11:20
В четверг, 4 октября, «Динамо» и «Ворскла» сыграли встречи 2-го тура Лиги Европы сезона-2018/19, сообщает Главком.
Полтавская команда дома вела в счете 1:0 в матче с португальским «Спортингом», но дважды пропустила в компенсированное ко второму тайму время и проиграла 1:2. «Бело-синие» выигрывали в Чехии у «Яблонца» 2:0, однако и они впоследствии, пропустив дважды, упустили победу - 2:2. Напомним, что и донецкий «Шахтер» в поединке Лиги чемпионов против «Лиона» вел 2:0, но в итоге сыграл вничью.
Теги: Лига Европы, ФК "Динамо" Киев, ФК "Ворскла"
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