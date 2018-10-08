"Шахтер" в матче с "Зарей" потерял два очка и Тайсона

08.10.2018 10:05

Донецкий "Шахтер" дома сыграл вничью с "Зарей" в 11-м туре украинской Премьер-лиги. Это первая ничья для "горняков" в нынешнем сезоне УПЛ, сообщает Телеканал новостей «24».

Счет в матче открыли хозяева поля. На 39-й минуте Майкон нашел одинокого Мораеса на правом углу штрафной и бразильскому форварду оставалось просто расстрелять Луиша Фелипе – 1:0.

После перерыва игрок "Шахтера" Николай Матвиенко в своей штрафной грубо сыграл против Кабаева и "Заря" заработала пенальти. Пробивал одиннадцатиметровый Игорь Харатин, но не сумел переиграть вратаря "горняков". Однако после того, как Пятов парировал удар, Капитан все же успел добить мяч в пустые ворота.

"Шахтер" во втором тайме сделал лишь один опасный момент. Марлос ударил точно в ближний угол ворот "Зари" после шикарной передачи от Тайсона в "стеночку", но Фелипе отразил ногой.

На 74-й минуте произошел важный эпизод - Харатин грубым фолом вывел из игры Тайсона (капитана сменил Нем). Позже замена понадобилась еще и арбитру - вместо Кривоносова на поле вышел Кутаков.

До конца игры команды не смогли показать что-то интересное для болельщиков. Таким образом, "Шахтер" впервые в сезоне УПЛ 2018/19 сыграл вничью и заработал только 1 очко. В свою очередь, "Заря", для которой результат этого матча можно считать положительным, поднялась на 5 позицию.

После игры стало известно, что Тайсон из-за полученной травмы выбыл из строя по крайней мере на месяц и пропустит обе игры с "Манчестер Сити".