В мужском чемпионате Украины по хоккею впервые будет играть девушка

09.10.2018 09:30

Исполнительный комитет Федерации хоккея Украины разрешил Полине Лубинец выступать за мужскую команду днепровского "Гладиатора" в чемпионате Украины U-14, сообщает официальный сайт федерации, передает sportarena.com.

Это историческое событие для украинского хоккея, ведь Лубинец станет первой девушкой, которая получила право выступать в мужском чемпионате. Она показала одни из самых высоких результатов среди тестов по специальной ледовой подготовке, благодаря чему и получила право выступать наравне с мужчинами.

Теперь клубу осталось лишь оформить все необходимые документы, чтобы Полина Лубинец стала полноправным членом команды.