Федерация футбола Украины наказала киевское "Динамо"

10.10.2018 11:35

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины принял решение наказать киевское "Динамо" по результатам рассмотрения событий, которые произошли во время поединка "Арсенал-Киев" - "Динамо", состоявшегося 30 сентября, сообщает XSPORT.ua.

Президент клуба Игорь Суркис и администратор клуба Виктор Кашпур за "неподобающее поведение" отстранены на 3 матча каждый. Главный тренер киевлян Александр Хацкевич, удаленный во время поединка, отстранен на 1 матч.

Кроме того КДК ФФУ решил отстранить защитника "Динамо" Артема Шабанова на два матча за грубое нарушение против игрока "Арсенала" Сергея Грыня.

В добавок, киевский клуб оштрафован на 250 тысяч гривен за неподобающее поведение болельщиков.