Сборная Украины сыграла вничью в товарищеском матче с Италией

11.10.2018 09:20

В товарищеском матче в Генуе сборные Италии и Украины расписали ничью с минимальным счетем, сообщает XSPORT.ua.

Первый тайм для подопечных Андрея Шевченко прошел очень сложно: навала итальянцев реализовалась в очень опасных моментах, и ворота Андрея Пятова после первой половины встречи остались сухими только благодаря мастерству голкипера «Шахтера».

Второй тайм итальянцы начали с гола: Федерико Бернардески принял мяч перед штрафной площадкой украинцев, пробил не очень сильно, Пятов немного ошибся и обидный мяч залетел в сетку наших ворот.

Однако, ответ последовал моментальный: через несколько минут Руслан Малиновский шикарно пробил Джанлуиджи Доннарумму в одно касание с разворота.

Все так и закончилось: нам не удалось обыграть Италию впервые в истории, однако сделали хороший задел перед матчем Лиги наций против Чехии, который подопечные Шевченко проведут 16-го октября.