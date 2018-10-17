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Украина досрочно вышла в элитный дивизион Лиги наций
17.10.2018 08:25
Сборная Украины досрочно пробилась в Дивизион А Лиги наций, обыграв в третьем туре группового этапа сборную Чехии (1:0), сообщает XSport.
Команда Андрея Шевченко выиграла свою группу за тур до конца. Ранее украинские футболисты победили все ту же Чехию (2:1) и Словакию (1:0).
В заключительном туре Украина 16-го ноября сыграет против Словакии, однако на турнирное положение команды Шевченко результат этого матча уже не повлияет.
Турнирная таблица группы B1:
1. Украина - 3 игры, 9 очков;
2. Чехия - 3 игры, 3 очка;
3. Словакия - 2 игры, 0 очков.
Теги: футбол, Сборная Украины, Лига Наций
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