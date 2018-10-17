Украина досрочно вышла в элитный дивизион Лиги наций

17.10.2018 08:25

Сборная Украины досрочно пробилась в Дивизион А Лиги наций, обыграв в третьем туре группового этапа сборную Чехии (1:0), сообщает XSport.

Команда Андрея Шевченко выиграла свою группу за тур до конца. Ранее украинские футболисты победили все ту же Чехию (2:1) и Словакию (1:0).

В заключительном туре Украина 16-го ноября сыграет против Словакии, однако на турнирное положение команды Шевченко результат этого матча уже не повлияет.

Турнирная таблица группы B1:

1. Украина - 3 игры, 9 очков;

2. Чехия - 3 игры, 3 очка;

3. Словакия - 2 игры, 0 очков.