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ФФУ пожизненно дисквалифицировала участников чемпионата непризнанных государств
КДК ФФУ запретил пожизненно осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (в том числе административную и спортивную), 14 гражданам Украины, которые являются игроками венгерской футбольной команды Karpatalja, сообщает ua-football.
Об этом говорится в решении Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины, текст которого есть в распоряжении Укринформа.
"Участие указанной команды в так называемом чемпионате непризнанных государств - турнире ConIFA World Football Cup - негативно отразилось на авторитете и имидже Федерации футбола Украины. Поэтому за поведение, которое вредит репутации футбола и ФФУ, дисциплинарным комитетом принято решение о пожизненной дисквалификации украинских игроков футбольной команды Karpatalja", - пояснил первый вице-президент ФФУ Вадим Костюченко.
При этом организаторам и членам команды Karpatalja из числа граждан Венгрии запрещен въезд на территорию Украины.
Как сообщалось, команда под названием Karpatalja (в переводе с венгерского - "Закарпатье") сформирована по инициативе венгерской стороны из числа этнических венгров, часть из которых имеют украинское происхождение (рожденные в Закарпатской области).
Теги: дисквалификация, Закарпатье, ФФУ
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