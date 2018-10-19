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На матч Шахтер - Манчестер Сити уже продано более 35000 билетов
19.10.2018 09:30
На матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором Шахтер примет Манчестер Сити, осталось в продаже менее 5000 билетов, сообщает UA-Футбол.
Напомним, что ОСК Металлист вмещает 40 тысяч зрителей, и поэтому желающие еще могут купить билеты (в том числе на центральные места) как онлайн на официальном сайте Горняков, так и в кассах стадиона.
Также отметим, что поединок состоится в следующий вторник 23 октября. Начало игры в 22:00.
Теги: Донбасс, билеты, Лига Чемпионов, ФК "Шахтёр"
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