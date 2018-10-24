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"Манчестер Сити" деклассировал "Шахтер"

24.10.2018 16:50
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"Манчестер Сити" деклассировал "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" в рамках 3 тура групповой стадии Лиги чемпионов потерпел в Харькове разгромное поражение от английского "Манчестер Сити" со счетом 0:3, сообщает ТСН.
У гостей отличились Давид Сильва (30), Эймерик Ляпорт (35) и Бернарду Силва (71).
Первый гол "горожане" провели благодаря индивидуальному мастерству Силвы, который с лету отправил игровой снаряд мимо Андрея Пятова. Удвоили свое преимущество подопечные Хосепа Гвардиолы через пять минут, когда защитник Эймерик Ляпорт головой спокойно замкнул навес с углового от партнера по команде.
Добил дончан Бернарду Силва, который на 71 минуте с линии штрафной отправил мяч точно в угол ворот действующего чемпиона Украины. Интересно. лишь на 69 минуте португалец только появился в игре.
Отметим, что "Шахтер" абсолютно ничего не создал в атаке. "Горняки" вынуждены были обходиться в этом противостоянии без своих лидеров Тайсона и Марлоса, которые пропустили встречу из-за травмы. Что касается гостей, то их преимущество могла быть и больше, однако Пятов целых три раза спасал каркас ворот.
После трех туров в активе "Манчестер Сити" шесть баллов и первая ступенька в турнирной таблице. Что касается "Шахтера", то они остались с двумя очками на четвертой позиции.



Теги: Лига Чемпионов, проигрыш, ФК "Шахтёр"
 
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