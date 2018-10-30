Криштиану Роналду установил рекорд Instagram

30.10.2018 08:20

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым популярным человеком в социальной сети Instagram, сообщает XSPORT.ua.

Количество подписчиков у португальского форварда достигло 144 миллиона и 30 тысяч, в этом показателе он обогнал Селену Гомес, у которой 144 миллиона подписчиков.