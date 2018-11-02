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Букмекеры определили фаворита поединка Усик – Беллью
02.11.2018 12:45
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) проведет первый бой после завоевания всех поясов. Соперником украинца станет экс-обладатель титула WBC Тони Беллью (30-2-1, 20 КО), сообщает iSport.ua.
Наш боксер, как и последние шесть встреч, проведет поединок на территории соперника – в Манчестере (Великобритания).
По мнению букмекеров, фаворитом данного поединка считается украинец. Так, на победу Усика принимают ставки с коэффициентом 1,14. Успех Беллью оценивается в 5,5, а ничья – в 26,0.
Напомним, поединок Усик – Беллью состоится 10 ноября. Ориентировочное начало встречи – в 23:30 по киевскому времени.
Теги: прогноз, букмекер, Александр Усик
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