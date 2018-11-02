Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Букмекеры определили фаворита поединка Усик – Беллью

02.11.2018 12:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Букмекеры определили фаворита поединка Усик – Беллью

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) проведет первый бой после завоевания всех поясов. Соперником украинца станет экс-обладатель титула WBC Тони Беллью (30-2-1, 20 КО), сообщает iSport.ua.
Наш боксер, как и последние шесть встреч, проведет поединок на территории соперника – в Манчестере (Великобритания).
По мнению букмекеров, фаворитом данного поединка считается украинец. Так, на победу Усика принимают ставки с коэффициентом 1,14. Успех Беллью оценивается в 5,5, а ничья – в 26,0.
Напомним, поединок Усик – Беллью состоится 10 ноября. Ориентировочное начало встречи – в 23:30 по киевскому времени.



Теги: прогноз, букмекер, Александр Усик
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх