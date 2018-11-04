"Шахтер" на последних секундах вырвал победу у "Динамо" (ВИДЕО)

04.11.2018 10:35

Донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" в центральном матче 14 тура Чемпионата Украины, сообщает Телеканал новостей «24».

"Горняки" в первом тайме больше владели мячом, но киевляне отвечали острыми моментами. И забить "бело-голубым" удалось уже тогда, когда первый тайм почти закончился. После подачи с фланга мяч отскочил к Шапаренко, который в касание пробил мимо Пятова.

Сравнял счет "Шахтер" уже во втором тайме. Произошло это благодаря усилиям Тайсона, который вышел со скамейки запасных. Забил же гол Мораес.

Победу "Шахтеру" принес красивый и точный удар Коваленко на последней секунде дополнительного времени матча.