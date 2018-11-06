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Составлен рейтинг самых дорогих футболистов
06.11.2018 10:10
Международная футбольная обсерватория (CIES Football Observatory) опубликовала традиционный рейтинг самых дорогих игроков мира, сообщает ТСН.
Самым дорогим футболистом признан нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе. Стоимость 19-летнего игрока оценивается в 216,5 миллиона евро.
На втором месте Гарри Кейн ("Тоттенхэм", 197,3 миллиона евро), третий - Неймар ("ПСЖ", 197).
Звездный нападающий "Барселоны" Лионель Месси (170,6) оказался на 6-м месте, а вот форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду не попал в топ-10.
Самый дорогой полузащитник - Деле Алли из "Тоттенхэма" (163,4 миллиона евро), защитник - Самюэль Юмтити ("Барселона", 99,2), вратарь - Эдерсон ("Манчестер Сити", 102).
Теги: стоимость, рейтинг, футболист
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