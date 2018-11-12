Последние новости раздела
- Усик вошел в тройку сильнейших боксеров мира16:25
- Усик нокаутом отправил Беллью в отставку (ВИДЕО)12:20
- "Шахтёр" второй раз разгромно проиграл "Манчестер Сити" (ВИДЕО)10:00
- Букмекеры считают нереальной победу "Шахтера" над "Манчестер Сити"14:55
- Составлен рейтинг самых дорогих футболистов10:10
- Cтатуя Мохамеда Салаха рассмешила соцсети09:38
- "Шахтер" на последних секундах вырвал победу у "Динамо" (ВИДЕО)10:35
- Вернусь на ринг, чтобы обновить рекорд: Кличко сделал неожиданное заявление15:39
- Букмекеры определили фаворита поединка Усик – Беллью12:45
- Кубок Украины по футболу: определились все участники четвертьфинала09:00
Усик вошел в тройку сильнейших боксеров мира
12.11.2018 16:25
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик поднялся на третью строчку в топ-10 pound-for-pound рейтинга по версии авторитетного издания BoxRec, сообщает Укринформ.
Это стало возможным благодаря блестящей победе украинца над британцем Тони Беллью.
В то же время, еще один украинец - Василий Ломаченко - опустился в рейтинге на пятое место. Примечательно, что это первый случай в карьере боксеров, когда Усик опередил своего соотечественника.
По-прежнему рейтинг возглавляет американец Теренс Кроуфорд. На втором месте находится Сауль Альварес.
Теги: рейтинг, Василий Ломаченко, Александр Усик
Читайте также:
- Американский спортивный телеканал назвал Ломаченко лучшим боксером мира
- Ольга Харлан получила звание лучшей спортсменки в Украине
- Партия регионов теряет электорат
- Ломаченко и Усик стали лучшими в индивидуальном рейтинге WSB
- Украинские партии теряют рейтинг
- "Советский спорт" назвал лучшими боксерами мира американца и украинца
- Цимбалюк сообщил, какое будущее ждет Пушилина на посту главы боевиков "ДНР" после громкого заявления 14:54
- Сурков поздравил Пушкова и Пасечника с «победой на выборах»14:20
- Псевдовыборы на Донбассе могут закончиться для Украины плачевно13:18
- "Выборы" "Л/ДНР" грозят России новыми санкциям: глава МИД Литвы призывает наказать "организатора этого фарса"13:00
- В ОРЛО произошло массовое отравление детей12:40
- Медведчук раскрыл планы Путина на Донбасс12:20
- В рядах оккупантов РФ "200-е" и "300-е": ВСУ уверенно отбили провокации боевиков на оккупированном Донбассе11:49
- Пушилин заявил, что «выборы» прошли и теперь с его «республикой» должен считаться весь мир11:30
- На «выборах» в ОРЛО «неожиданно» лидирует Пасечник11:13
- Известный украинец предложил отдать Донбасс России: Отрезать всю ту территорию, ту нечисть от нас10:32
- Укрзализныця больше не продает билеты: что происходит16:33
- Усик вошел в тройку сильнейших боксеров мира16:25
- Стало известно, о чем Трамп говорил с Макроном, Меркель и Путиным в Париже16:15
- Выдача паспортов: Венгрия пошла на новые ухищрения16:00
- Жители Кривого Рога жгут шины под «Криворожгазом», требуя отопления15:48
- Обновленная "ВИА Гра" представила первый клип (ВИДЕО)15:38
- Порошенко выдвинул жесткое требование к Кабмину по субсидиям15:31
- Смертоносный африканский вирус теперь угрожает Европе15:16
- Цимбалюк сообщил, какое будущее ждет Пушилина на посту главы боевиков "ДНР" после громкого заявления 14:54
- «Украина рано или поздно станет членом ЕС»: в Европе сделали прогноз относительно нашей страны14:40
- Врачи подсказали, какие продукты помогут избавиться от простуды13:45
- Чем опасен предстоящий год Желтой Свиньи08:30
- Назван самый простой способ снизить давление15:00
- Медики рассказали, как кофе влияет на печень22:48
- Какие 4 пары знаков Зодиака идеально совместимы22:15
- Чтобы привлечь удачу: правильный цвет одежды по дням недели17:25
- Как сделать, чтобы повезло: названы приметы на удачу08:39
- Самые щедрые мужчины по знаку зодиака22:32
- Приметы про цепочку: что предупреждает о беде19:15
- Как стареют знаки Зодиака18:33
- Александр Захарченко «жив»: дончане вносят свои коррективы в бюллетени
- На Донбассе появятся миротворцы ООН: согласован поэтапный ввод международной миссии "голубых касок"
- "Такого позора на Донбассе еще не было..." - очевидцы рассказали, что происходит на "выборах" "ДНР" на самом деле
- В Рубежном распрощались с отоплением: Безответственные чиновники вырезали даже стояки
- Террорист Ходаковский в отчаянии: "Донбасс снят с повестки в Кремле, нас выбьют отсюда"
- «Людей обманули третий раз». Горловчане возмущены «консервацией» «Стирола»
- «Не простое было здание»: К взорванному дому в Донецке спешат боевики
- На оккупированном Донбассе подняли флаг Украины, боевики взбесились: бунты продолжаются
- Всю суть "выборов" в Донецке и Луганске показали несколькими снимками
- Террористы "по пьяной лавочке" убили чинившего ЛЭП электрика из РПГ и теперь путаются в показаниях