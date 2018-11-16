Английская Премьер-лига ввела "видеосудью"

16.11.2018 08:55

В следующем сезоне Английской Премьер-лиги будет работать видео ассистент рефери, сообщает XSport.

Клубы чемпионата Англии приняли решение о начале работы системы VAR с сезона 2019/20. Вскоре руководство АПЛ подаст соответствующий запрос в FIFA и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB).

Отметим, что система VAR уже работала на чемпионате мира-2018 в России, а также функционирует в высших дивизионах чемпионатов Германии и Италии.