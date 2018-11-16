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Английская Премьер-лига ввела "видеосудью"

16.11.2018 08:55
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Английская Премьер-лига ввела "видеосудью"

В следующем сезоне Английской Премьер-лиги будет работать видео ассистент рефери, сообщает XSport.
Клубы чемпионата Англии приняли решение о начале работы системы VAR с сезона 2019/20. Вскоре руководство АПЛ подаст соответствующий запрос в FIFA и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB).
Отметим, что система VAR уже работала на чемпионате мира-2018 в России, а также функционирует в высших дивизионах чемпионатов Германии и Италии.



Теги: футбол, видео, судья, Англия
 
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