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Александр Зверев сенсационно выиграл Итоговый турнир по теннису

19.11.2018 11:00
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Александр Зверев сенсационно выиграл Итоговый турнир по теннису

Немец Александр Зверев стал победителем Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне, в финале обыграв лидера мирового рейтинга серба Новака Джоковича, сообщает Новое время.
Игра завершилась в пользу немецкого теннисиста в двух сетах - 6:4, 6:3. За весь матч Зверев взял четыре подачи Джоковича, на что серб ответил только одним брейком.
Зверев впервые в карьере выиграл Итоговый турнир ATP. 21-летний немец стал самым молодым победителем Итогового турнира за десять лет после Джоковича, победившего на этих соревнованиях в 2008-м. Всего же серб выигрывал Итоговый чемпионат пять раз.
Благодаря победе в Лондоне Зверев поднимется на четвертое место в рейтинге ATP, Джокович продолжит его возглавлять.
Напомним, что победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре, обыграв в финале американку Слоан Стивенс, стала украинка Элина Свитолина.



Теги: теннис, турнир, ATP, победитель
 
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