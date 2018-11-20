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Андрей Пятов вошел в тройку лучших вратарей Лиги нации

20.11.2018 10:35
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Андрей Пятов вошел в тройку лучших вратарей Лиги нации

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов признан одним из лучших вратарей Лиги наций по версии WhoScored, сообщает Телеканал новостей «24».
Пятов попал в тройку лучших голкиперов Лиги нации и получил оценку в 7,11 баллов.
Лучшим голкипером по версии известного портала стал Силлессен из Голландии (рейтинг 7,35), вторая позиция досталась вратарю сборной Люксембурга Антони Морису (рейтинг 7,23).
Отметим, что Андрей Пятов сыграл в Лиге наций 3 матча – два против Чехии и один против Словакии. В этих играх основной голкипер сборной Украины пропустил лишь один гол в первом матче с чехами.



Теги: Донбасс, рейтинг, Андрей Пятов, Лига Наций
 
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