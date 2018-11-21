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Названо место сборной Украины в рейтинге Лиги наций УЕФА

21.11.2018 12:20
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Названо место сборной Украины в рейтинге Лиги наций УЕФА

Завершился основной этап Лиги наций и команды заняли свои места в турнирной таблице. Сборная Украины, набравшая 9 баллов, расположилась на 14-м месте, сообщает football.ua.
Согласно регламенту Лиги наций, все команды по итогам группового раунда сводятся в одну турнирную таблицу с учетом всех дивизионов и позиций в группе.
Первые четыре места определятся в июне после Финала четырех, который состоится в Португалии.
Турнирная таблица составлена таким образом, что первые 12 мест занимают команды Дивизиона А, затем идут все участники дивизиона В и так далее. Таким образом Исландия, набравшая 0 очков, находится выше Боснии и Герцеговины, не проигравшей ни одного матча.
Внутри самих дивизионов действует похожая схема — команды занявшие первые [вторые / третьи] места в группах не могут оказаться в таблице ниже, чем команды занявшие вторые места [третьи / четвертые]. Так, к примеру, Казахстан (второе место в группе) с 6 очками оказался выше Молдовы (третье место в группе), которая набрала 9 баллов.
По этой таблице определяется, в какой корзине будут находиться сборные во время жеребьевки квалификации на чемпионат Европы (первая 10-ка в первой корзине, вторая — во второй и так далее).



Теги: футбол, Сборная Украины, Лига Наций
 
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