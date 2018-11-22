Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

ФФУ пожизненно дисквалифицировала 6 донецких футболистов

22.11.2018 09:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ФФУ пожизненно дисквалифицировала 6 донецких футболистов

Шесть игроков из системы донецкого "Олимпика" пожизненно отстранили от футбола за участие в договорных играх, сообщает ТСН.
Такое решение принял Апелляционный комитет Федерации футбола Украины после рассмотрения дела о договорных матчах с участием игроков молодежных команд "Олимпика", сообщает FootballHub.
В список наказанных футболистов попали Назар Единак (ныне - третья лига Польши), Вадим Счастливцев ("Авангард"), Владислав Писковой, Артем Козлов (оба - "Сумы"), Богдан Степаненко ("Буковина") и Лука Надирадзе ("Сумы").
Последний также подозревается в участии в договорном матче за свой новый клуб - "Сумы". В поединке 17-го тура Первой лиги "Звезда" – "Сумы" экс-игрок дончан отметился неоднозначным автоголом, неуклюже срезав мяч в сетку собственных ворот.
На этот подозрительный матч обратили внимание в УЕФА и прислали в ФФУ свой рапорт. Организация признала большую вероятность того, что это была игра с фиксированным результатом.



Теги: Донбасс, дисквалификация, ФФУ, ФК "Олимпик"
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх