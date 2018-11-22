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ФФУ пожизненно дисквалифицировала 6 донецких футболистов
Шесть игроков из системы донецкого "Олимпика" пожизненно отстранили от футбола за участие в договорных играх, сообщает ТСН.
Такое решение принял Апелляционный комитет Федерации футбола Украины после рассмотрения дела о договорных матчах с участием игроков молодежных команд "Олимпика", сообщает FootballHub.
В список наказанных футболистов попали Назар Единак (ныне - третья лига Польши), Вадим Счастливцев ("Авангард"), Владислав Писковой, Артем Козлов (оба - "Сумы"), Богдан Степаненко ("Буковина") и Лука Надирадзе ("Сумы").
Последний также подозревается в участии в договорном матче за свой новый клуб - "Сумы". В поединке 17-го тура Первой лиги "Звезда" – "Сумы" экс-игрок дончан отметился неоднозначным автоголом, неуклюже срезав мяч в сетку собственных ворот.
На этот подозрительный матч обратили внимание в УЕФА и прислали в ФФУ свой рапорт. Организация признала большую вероятность того, что это была игра с фиксированным результатом.
Теги: Донбасс, дисквалификация, ФФУ, ФК "Олимпик"
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