Украинскапя дзюдоистка-чемпионка снялась для Vogue

23.11.2018 10:00

Самая молодая в истории дзюдо чемпионка мира украинка Дарья Белодед приняла участие в фотосессии для украинской версии известного журнала Vogue, сообщает XSPORT.ua.

В рамках съемки 18-летняя красавица-дзюдоистка примерила четыре образа. Снимки спортсменки украсят декабрьский номер модного глянца.