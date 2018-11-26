«Александрия» отобрала у «Динамо» три очка и второе место в чемпионате

26.11.2018 10:00

«Александрия» в матче 16 тура УПЛ дома обыграла киевское «Динамо», сообщает XSPORT.ua.

Уже на 3-й минуте Цуриков ударом в касание поразил ворота Бойко. Через полчаса киевляне сравняли счет: Вербич головой замкнул навес Кендзеры.

В начале второго тайма команда Шарана вновь вышла вперед. Тот же Цуриков заработал пенальти, а Запорожан уверенно реализовал 11-метровый. Позже, Вербич мог во второй раз сравнять счет, но его удару не хватило точности.

Благодаря победе «Александрия» опередила «Динамо» в турнирной таблице, выйдя на второе место, и нанесла киевлянам четвертое поражение в УПЛ.

Таким образом отставание киевлян от лидера чемпионата донцкого «Шахтера» увеличилось до 9 очков.