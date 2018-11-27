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Букмекеры оценили шансы "Шахтера" в игре с "Хоффенхаймом"

27.11.2018 09:40
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Букмекеры оценили шансы "Шахтера" в игре с "Хоффенхаймом"

Во вторник, 27 ноября, в немецком городе Зинсхайм (земля Баден-Вюртемберг) пройдет поединок 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором футболисты "Хоффенхайма" будут принимать донецкий "Шахтер". Букмекеры в этом противостоянии не верят в успех украинской команды, сообщает Укринформ.
Лидер букмекерского дела - контора William Hill принимает ставки на победу немецкого клуба с  коэффициентом 1,80, вероятность успеха подопечных Паулу Фонсеки оценивается в 4,00, ничья - в  4,00.
Напомним, сентябрьский поединок ЛЧ между этими соперниками завершился в Харькове вничью - 2:2. Причем, "Хоффенхайм" дважды вел в счете. Вместе с тем, "Шахтер", который  занимает последнее месте в группе, в случае успеха в Германии, а также в домашнемй игре с французским "Лином", может рассчитывать на выход в 1/8 финала престижного турнира.
В то же аремя проигравшая команда потеряет шансы даже на выход в 1/16 Лиги Европы.



Теги: прогноз, Лига Чемпионов, букмекер, ФК "Шахтёр"
 
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