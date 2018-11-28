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«Шахтер» одержал волевую победу над «Хоффенхаймом» (ВИДЕО)
«Шахтер» добыл победу над «Хоффенхаймом» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:2, сообщает XSPORT.ua.
Команды выдали бомбический первый тайм, который себе в актив могут занести как одни, так и другие. «Шахтер» благодаря классной комбинационной игре и индивидуальному мастерству бразильцев Жуниора Мораеса, Исмаили и особенно и Тайсона выигрывал со счетом 2:0 уже к 15-й минуте игры. «Горняки» выдали воистину чудесные 15 минут и, казалось, уже завладели инициативой, но хозяева сначала сократили преимущество до одного гола благодаря хладнокровности Андрея Крамарича, а к концу первой половины игры и вовсе забили свой второй мяч. Хавбек Стивен Цубер перекинул вратаря Андрея Пятова – 2:2, команды ушли на перерыв.
Второй тайм также выдался достаточно горячим. Градус поединка повысил Адам Салаи, который снес защитника «Шахтера» Николая Матвиенко, за что получил вторую желтую карточку. Несколько шикарных возможностей выйти вперед имели оба коллектива. Ближе всех к голу был Цубер, но после его удара мячу угодил в перекладину.
Также стоит отметить, что в концовке встречи Нико Шульц имел идеальную возможность, чтобы забить мяч, но удача была на стороне «Шахтер» – игрок не попал по пустым воротам. Позднее здорово ответили «горняки»: после удара Тайсона «Хоффенхайм» спасла перекладина.
На 90-й минуте хавбек Майкон обязан был становиться героем встречи, но молодой бразилец из удобной позиции угодил в штангу. Но лучшим был капитан Тайсон, который решил судьбу эпизода в добавленное время и добыл для команды суперважные три очка.
Теги: Лига Чемпионов, победа, ФК "Шахтёр"
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