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Динамо досрочно вышло в плей-офф Лиги Европы (ВИДЕО)
30.11.2018 09:01
29 ноября в Казахстане в рамках 5-го тура группового раунда Лиги Европы Астана принимала киевское Динамо, сообщает Znaj.ua.
Украинской команде удалось выйти вперед еще в первом тайме после гола Беньямина Вербича на 29-й минуте.
Несмотря на все усилия и несколько опасных голевых моментов, команда из Казахстана так и не смогла "распечатать" ворота Дениса Бойко.
В итоге Динамо удержало победный счет и гарантировало себе победу в группе К Лиги Европы.
Эта победа для киевлян вдвойне ценнее, так как на стадионе Астаны искусственное поле и на нем не каждой команде удается победить.
Теги: Лига Европы, плей-офф, ФК "Динамо" Киев
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