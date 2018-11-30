Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Динамо досрочно вышло в плей-офф Лиги Европы (ВИДЕО)

30.11.2018 09:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Динамо досрочно вышло в плей-офф Лиги Европы (ВИДЕО)

29 ноября в Казахстане в рамках 5-го тура группового раунда Лиги Европы Астана принимала киевское Динамо, сообщает Znaj.ua.
Украинской команде удалось выйти вперед еще в первом тайме после гола Беньямина Вербича на 29-й минуте.
Несмотря на все усилия и несколько опасных голевых моментов, команда из Казахстана так и не смогла "распечатать" ворота Дениса Бойко.
В итоге Динамо удержало победный счет и гарантировало себе победу в группе К Лиги Европы.
Эта победа для киевлян вдвойне ценнее, так как на стадионе Астаны искусственное поле и на нем не каждой команде удается победить.



Теги: Лига Европы, плей-офф, ФК "Динамо" Киев
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх