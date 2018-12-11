Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Элина Свитолина во второй раз выиграла Open de Caen

11.12.2018 10:52
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Элина Свитолина во второй раз выиграла Open de Caen

Четвертая "ракетка" мира украинка Элина Свитолина выиграла выставочные соревнования Open de Caen, которые проходили во французском Кане с участием четырех теннисисток, сообщает Укринформ.
В финале показательного турнира во Франции Элина Свитолина обыграла Александру Саснович (WTA 30) из Беларуси. Теннисный поединок продолжался 1 час 49 минут и закончился со счетом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу украинки.
На пути к финалу Open de Caen Элина Свитолина обыграла 1205-ю "ракетку" мира Манон Леонар из Франции, а Александра Саснович победила представительницу Болгарии Элицу Костову (215 WTA).



Теги: Элина Свитолина
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх