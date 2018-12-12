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Расклады для "Шахтера" перед последним матчем группового турнира ЛЧ
В среду, 12 декабря, донецкий "Шахтер" сыграет с французским "Лионом" в поединке за путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов. В параллельном матче группы F "Манчестер Сити" принимает на своем поле немецкий "Хоффенхайм", сообщает NEWSONE.UA.
Перед этими матчами ситуация в группе F такова, что только "Ман Сити" гарантировал себе путевку в плей-офф, но не 1-е место, а немцы точно не смогут продолжить выступления в Лиге чемпионов, но у них есть шанс продолжить сезон в Лиге Европы.
Что касается раскладов для "Шахтера", они весьма просты: победа над "Лионом" - и "оранжево-черные" выходят в 1/8 финала Лиги чемпионов со 2-го места.
Также незамысловат (но уж очень он маловероятен) вариант, при котором "Шахтер" займет 4-е место, и вылетит из еврокубков. Для этого надо, чтобы в обоих матчах среды выиграли команды гостей.
Ну, и наконец, при каком раскладе "Шахтер" займет 3-е место, и попадет в 1/16 финала Лиги Европы:
а) в матче "Шахтер" - "Лион" будет зафиксирована ничья. Даже в случае сенсационной победы "Хоффенхайма" в Манчестере украинский и немецкий клубы будут иметь по 6 очков, но "горняки" займут место выше из-за лучших результатов личных встреч с немцами - 2:2 в Харькове и 3:2 в Зинсхайме.
б) "Шахтер" проиграет "Лиону", но "Хоффенхайм" не выиграет в Англии. В этом случае "горняки" также останутся на 3-м месте.
Теги: Донбасс, Лига Чемпионов, ФК "Шахтёр", ФК "Лион"
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